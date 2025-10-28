Лукашенко выразил готовность обсуждать с Брюсселем и Вашингтоном глобальные сделки

Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок, сообщил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Нужно договариваться, например в рамках глобальной сделки. Подход президента США [Дональда] Трампа «все на все» мы можем обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна», — заявил Лукашенко.

В ходе международной конференции белорусский лидер обозначил стратегические ориентиры Евразии. Он подчеркнул, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром, к которому страны обязаны стремиться. В то же время Лукашенко отметил, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

Также Лукашенко предостерег западных коллег от разворачивающейся в настоящее время агрессивной риторики. Президент подчеркнул, что страны Евросоюза готовят свое население к мысли о неизбежности войны. При этом Россия и Белоруссия не планируют вторжение на их территории.

