Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила агентству БелТА пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что решение принято в рамках достигнутых договоренностей между президентами США Дональдом Трампом и Белоруссии по просьбе украинской стороны.

По словам Эйсмонт, помилование стало шагом в направлении создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве. Гуманизм и жест доброй воли также стали мотивами для освобождения граждан Украины, которые ранее были осуждены за совершение уголовных преступлений на территории страны.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящий момент проходит передача освобожденных граждан украинской стороне.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее Лукашенко обратился к Егору Криду.