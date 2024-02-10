Во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне

Две молодые экоактивистки из движения «Продовольственный ответ» облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе. Движение опубликовало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) фотографии и видеозапись этой акции.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Совершив акт вандализма, девушки произнесли лозунг: «Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?».

В своем заявлении, опубликованном в соцсети, движение отметило, что этой акцией хотело «предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе».

В январе 2024 года экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» в музее Лувра.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге активистки движения против косметики облили средством от прыщей картину на выставке «Найти Бэнкси» в лофт-пространстве «ЦЕХ» выставочного зала «Севкабель Порт».

Ранее экоактивистки облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи».