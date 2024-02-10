Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне

В музее Лиона две экоактивистки облили супом картину Клода Моне «Весна»

Две молодые экоактивистки из движения «Продовольственный ответ» облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе. Движение опубликовало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) фотографии и видеозапись этой акции.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Совершив акт вандализма, девушки произнесли лозунг: «Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?».

В своем заявлении, опубликованном в соцсети, движение отметило, что этой акцией хотело «предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе».

В январе 2024 года экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» в музее Лувра.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге активистки движения против косметики облили средством от прыщей картину на выставке «Найти Бэнкси» в лофт-пространстве «ЦЕХ» выставочного зала «Севкабель Порт».

Ранее экоактивистки облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами