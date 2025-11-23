На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венеции активисты с участием Греты Тунберг испортили воду в Гранд-канале

В Венеции экоактивисты с Тунберг окрасили воду в Гранд-канале в зеленый цвет
close
Manuel Silvestri/Reuters

Активисты экологического движения Extinction Rebellion утром 22 ноября вылили в Гранд-канал в Венеции красящее вещество, в результате чего вода там стала ярко-зеленой. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По его информации, в акции, которая прошла на мосту Риальто, участвовала и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Губернатор области Венето Лука Дзайя, слова которого приводит агентство, осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.

Как сообщает ANSA, полиция установила личности некоторых активистов, у них были изъяты музыкальные инструменты и баннеры.

Участники Extinction Rebellion провели аналогичную акцию в декабре 2023 года.

Ранее во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами