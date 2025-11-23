В Венеции активисты с участием Греты Тунберг испортили воду в Гранд-канале

В Венеции экоактивисты с Тунберг окрасили воду в Гранд-канале в зеленый цвет

Активисты экологического движения Extinction Rebellion утром 22 ноября вылили в Гранд-канал в Венеции красящее вещество, в результате чего вода там стала ярко-зеленой. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По его информации, в акции, которая прошла на мосту Риальто, участвовала и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Губернатор области Венето Лука Дзайя, слова которого приводит агентство, осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.

Как сообщает ANSA, полиция установила личности некоторых активистов, у них были изъяты музыкальные инструменты и баннеры.

Участники Extinction Rebellion провели аналогичную акцию в декабре 2023 года.

Ранее во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне.