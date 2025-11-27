В Венеции завели дело на Грету Тунберг

Прокуратура Венеции открыла расследование в отношении шведской экологической активистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion, проведших акцию на Гранд-канале. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

По данным правоохранительных органов, активисты вылили в канал с борта городского водного трамвая безопасный ярко-зеленый краситель. После проведенных проверок следствие пришло к выводу, что единственным обвинением, которое можно предъявить экоактивистам, является проведение несанкционированной манифестации. Прокуратура Венеции возбудила дело именно на этом основании.

Тунберг и остальных участников акции оштрафовали на €150 и запретили въезд в Венецию на 48 часов.

22 ноября активисты экологического движения Extinction Rebellion вылили в Гранд-канал в Венеции красящее вещество, в результате чего вода там стала ярко-зеленой. Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.

Ранее во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне.