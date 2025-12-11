Лавров объяснил позицию Москвы по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил причину, по которой РФ была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО). Об этом министр иностранных дел рассказал в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его словам, решение о начале СВО было принято только после того, как Россия убедилась в том, что Запад дал Украине полную свободу для ведения боевых действий против Донбасса.

«Только тогда у нас не осталось иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию для защиты населения юго-востока Украины», — сказал он.

Лавров добавил, что данная мера была вынужденной и стала ответом на политику Киева, который заявлял, что жители Донбасса являются «нелюдями, существами и террористами».

До этого министр иностранных дел РФ заявил, что Москва не тратит силы на прогнозы о том, когда завершится конфликт на Украине, она будет добиваться намеченных целей вне зависимости от прогнозов урегулирования..

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что понимания по Украине, достигнутые Россией и США на саммите на Аляске в августе этого года, касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.