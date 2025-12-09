На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко о роли Трампа в переговорах по Украине: он молодец

Лукашенко похвалил Трампа за урегулирование конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил роль президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по урегулированию по Украине. Его слова передает агентство Белта.

«Как бы тут не пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?» – подчеркнул Лукашенко.

До этого на заседании Совета безопасности глава Белоруссии заявил, что на фоне милитаризации стран Запада республике необходимо актуализировать оборонные действия. Он отметил, что военной безопасности и обороне Белоруссии со стороны властей уделяется большое внимание, и это особенно актуально с учетом обстановки в мире, а также милитаризации Запада. Белорусский лидер подчеркнул, что невозможно не заметить мобилизацию в западных странах, и то, что они тратят большие деньги на на противостояние Белоруссии и РФ.

Ранее в Белоруссии назвали действия Евросоюза подготовкой к войне.

