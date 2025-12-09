«Проблем выше крыши»: Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной

Лукашенко: Белоруссия выставляет войска во второй линии на границе с Украиной

Обстановка на белорусско-украинской границе стабилизировалась, однако требует укрепления пограничной инфраструктуры, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши. Вчера мне наш главный пограничник (председатель Государственного пограничного комитета. — прим. ред.) докладывал о том, что много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер уточнил, что в настоящем «приходится выставлять» во второй линии за пограничными войсками подразделения вооруженных сил. При этом Лукашенко добавил, что такое положение дел отвлекает внимание властей и заставляет задействовать «определенные средства».

До этого Лукашенко обвинил Литву в нагнетании ситуации с метеозондами. Он уточнил, что метеозонды никак не мешают гражданской авиации.

Ранее Лукашенко похвалил Трампа.