Политолог назвал выборы на Украине катастрофой для Зеленского

Политолог Дудчак: выборы на Украине станут катастрофой для Зеленского
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президентские выборы на Украине станут катастрофой для нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, угрожающей его жизни. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Александр Дудчак.

«Поэтому он ломает комедию, говорит о том, что «да, конечно, мы не против, но должны быть ваши гарантии». Поэтому он изобретает различные схемы. <...> Поэтому для них важно и для Зеленского важно персонально затянуть как можно дольше проведение выборов», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что призыв Зеленского провести выборы после прекращения огня — еще один способ оттянуть их, поскольку на это никто не согласится.

На днях Зеленский согласился провести выборы, но «при определенных условиях». Он отметил, что для начала кампании необходимо учесть вопросы безопасности и законности. Украинский лидер попросил США и Европу помочь ему обеспечить безопасность избирательной кампании и пообещал, что при благоприятном сценарии Киев будет готов к выборам через 60-90 дней.

Обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз при этом заявил, что президентские выборы на Украине могут «поставить крест» на политической карьере нынешнего главы государства, так как его рейтинг составляет всего 20%.

Ранее СМИ сообщили, что Украина согласна создать буферную зону в Донбассе.

