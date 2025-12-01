На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде допустили, что Зеленский может «несдобровать» при саботировании плана Трампа

Пушков допустил выдвижение обвинений в адрес Зеленского после отставки Ермака
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале допустил, что после отставки главы ОП Украины Андрея Ермака могут последовать обвинения и в адрес главы государства Владимира Зеленского.

По его словам, отставка второго по влиянию человека на Украине после обысков стала вторым актом коррупционного скандала в Киеве. Он отметил, что целью обыска, вероятно, было не выдвижение Ермаку обвинений и не изобличение его участия в коррупционных схемах, а давление, чтобы заставить его уйти.

Сенатор напомнил, что администрация США «давно недовольна» Ермаком из-за саботирования мирного плана президента Дональда Трампа, и Вашингтон был заинтересован в его уходе. Он задался вопросом, последует ли «третий акт скандала» с прямыми обвинениями Зеленскому и членам его семьи.

«Новый переговорщик от Киева [Рустем] Умеров, по данным »Нью-Йорк пост», уже долго беседовал с шефом ФБР, то есть работает сейчас над купированием скандала, чтобы он не перешел на 3-юю фазу, когда несдобровать может уже самому Зеленскому. Особенно если он будет пытаться и дальше срывать план Трампа», — написал Пушков (орфография и пунктуация сохранены. – Газета.Ru).

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является сигналом о возможном скором уходе самого президента Украины.

Ранее в Британии заговорили о свержении Зеленского.

