В Госдуме рекомендовали кабмину создать «карту российского соотечественника»

Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника». Об этом говорится в думской электронной базе.

Отмечается, что это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

До этого Латвия приняла решение установить крайний срок сдачи экзамена по латышскому языку на 13 октября. В случае не сдачи экзамена до этого срока, Рига оставляет за собой право депортировать граждан России.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке.