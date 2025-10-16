На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к россиянам

РИА Новости: после распада СССР отношение к гражданам РФ ухудшилось
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал, что после распада СССР отношение латвийских властей к гражданам РФ ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Еременко, во времена СССР в Латвии к русским относились хорошо.

«При Советском Союзе отношение латвийцев к русским было хорошее. Даже после распада СССР простой народ относился к нам хорошо, а вот у правительства такое отношение пропало», — поделился пенсионер.

В качестве примера он назвал запрет преподавать на русском в латвийских школах. Также запрещены все российские теле- и радиопрограммы.

Накануне Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее в Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами