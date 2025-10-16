Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к россиянам

РИА Новости: после распада СССР отношение к гражданам РФ ухудшилось

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал, что после распада СССР отношение латвийских властей к гражданам РФ ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Еременко, во времена СССР в Латвии к русским относились хорошо.

«При Советском Союзе отношение латвийцев к русским было хорошее. Даже после распада СССР простой народ относился к нам хорошо, а вот у правительства такое отношение пропало», — поделился пенсионер.

В качестве примера он назвал запрет преподавать на русском в латвийских школах. Также запрещены все российские теле- и радиопрограммы.

Накануне Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее в Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке.