В Иорданию чаще всего летают москвичи и петербуржцы

Эксперт Кузьмин: перелет в Иорданию и обратно в среднем обойдется в 65 тыс. рублей
Depositphotos

В этом году вырос спрос у россиян на перелеты в Иорданию — чаще всего это направление выбирают москвичи и петербуржцы. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин. По его данным, в среднем билет в обе стороны обходится в 65 тысяч рублей.

«Спрос россиян на перелеты в Иорданию в январе — октябре вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Направление пока довольно нишевое: чаще всего его выбирают москвичи и петербуржцы. В среднем на перелет из России в Иорданию и обратно россияне тратили 65 тысяч рублей. Выгоднее всего путешествовать туда в марте — апреле, июне или сентябре: средняя стоимость перелетов в 2025 году в эти месяцы составляла 51 тысячу рублей. При этом по статистике продаж «Туту», путешественники предпочитают прямые рейсы. Хотя перелет с пересадкой может быть существенно выгоднее, а иногда за счет ее длительности можно посмотреть еще один город за одну поездку», — пояснил Кузьмин.

До этого стало известно, что Иордания вводит безвизовый режим для россиян с 13 декабря этого года. Именно тогда вступит в силу соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 20 августа.

Ранее стало известно, что Россия и Мьянма отменили визовые требования.

