Трамп решил «наследить» в Овальном кабинете

Администрация президента США Дональда Трампа готова «оставить свой след в мире» и сделать Америку великой. Об этом заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

«В Овальном кабинете, готовимся оставить свой след в мире. Сделаем Америку снова великой!», — отметил он.

Президент США также отметил, что Овальный кабинет при нем стал нмного красивее.

До этого Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что конфликт между РФ и Украиной может стать «девятым», который он «урегулирует».

26 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российское руководство разделяет точку зрения президента США, который после саммита на Аляске заявил о вполне решаемом «особенно важном» вопросе по урегулированию на Украине. Дипломат обратил внимание, что тогда хозяин Белого дома рассказал, что «осталось уточнить несколько деталей». Но, по словам Трампа, это «можно сделать легко».

Ранее в Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь».