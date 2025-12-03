На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Словакия намерена подать в суд на ЕС из-за запрета российского газа

Darko Vojinovic/AP

Партия премьера Словакии Роберта Фицо «Направление - социальная демократия» поддерживает инициативу подать иск к Евросоюзу на фоне решения Брюсселя отказаться от российских энергоносителей. Об этом заявил глава кабмина Словакии, передает агентство TASR.

«Мы поддерживаем идею обжаловать это решение Европейской комиссии», — подчеркнул премьер.

При этом по словам Фицо словацкое правительство пока не приняло решение по этой инициативе.

3 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа после отказа от российских энергоносителей будет закупать газ значительно дороже.

Утром 3 декабря стало известно, что Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.

