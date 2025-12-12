Песков раскрыл реакцию РФ на желание Турции содействовать украинскому урегулированию

Россия приветствует желание Турции оказывать содействие урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Турецкий президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), выступая, говорил о готовности и желании Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу (на Украине), что приветствуется нашей страной», — сказал представитель Кремля.

3 декабря Эрдоган заявил в телефонном разговоре с главой Финляндии Александром Стуббом, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле создали дипломатическую основу для урегулирования конфликта.

19 ноября турецкий глава назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава Турции напомнил, что республика приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

Ранее в Кремле заявили, что пока не видели обновленный план Трампа по Украине.