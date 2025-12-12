На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле не знают, состоится ли встреча Трампа с представителями ЕС и Украины

Песков: Кремлю неизвестно, встретится ли Трамп с делегациями Украины и ЕС
Алексей Никольский/РИА Новости

Кремль не располагает информацией о том, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, будет ли она (встреча Трампа с представителями ЕС и Украины — «Газета.Ru») или не будет», — сказал Песков.

Он добавил, что Вашингтон пока не принял решение.

11 декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что 13 декабря в Париже может состояться встреча делегаций США, ЕС и Украины по вопросу реализации предложенного Трампом мирного плана. Ожидается, что ЕС на переговорах будут представлять советники по национальной безопасности из Германии и Франции.

Позднее американский лидер заявил, что Вашингтон отправит своих представителей на встречу 13 декабря, если сочтет, что есть хороший шанс достичь результатов. По словам хозяина Белого дома, США не намерены тратить время. В то же время он подтвердил, что Вашингтон по-прежнему желает урегулировать вооруженный конфликт между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп выразил уверенность, что его мирный план не нравится только Зеленскому.

Переговоры о мире на Украине
