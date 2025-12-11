На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США, Украина и ЕС проведут новые переговоры по плану Трампа

Axios: США, Украина и ЕС 13 декабря проведут встречу по мирному плану Трампа
Nathan Howard/Reuters

Представители США, Евросоюза и Украины 13 декабря проведут встречу по вопросу реализации мирного плана президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«По информации представителя Белого дома и украинского чиновника , в субботу в Париже ожидается встреча высокопоставленных американских чиновников с высокопоставленными представителями Украины , Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана президента Трампа», — говорится в сообщении.

По данным Axios, Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности, однако неясно, будет ли присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Обновленный мирный план США по урегулированию на Украине состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановление Украины и так далее.

Ранее европейские лидеры сказали Зеленскому «противостоять» плану Трампа.

Переговоры о мире на Украине
