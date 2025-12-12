На Украине отрицают согласие на создание буферной зоны в Донбассе

Советник Зеленского: Украина не соглашалась на создание буферной зоны в Донбассе

Украина еще не соглашалась на создание буферной зоны на Донбассе. Об этом заявил советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua».

По его словам, распространенная французской газетой Le Monde информация является некорректной, так как советник главы офиса президента Михаил Подоляк говорил «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала».

Литвин подчеркнул, что такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или украинским народом, что вчера подтвердил президент Владимир Зеленский.

12 декабря Le Monde со ссылкой на Подоляка сообщила, что Киев согласен на создание буферной зоны на территории Донбасса.

В материале говорится, что демилитаризованная зона вынудит украинские и российские войска с обеих сторон нынешней линии фронта в Донбассе к выводу войск. Этот стратегически важный регион может оказаться под контролем международных сил, включая США.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США подпишут соглашение о восстановлении страны.