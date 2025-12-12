На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине отрицают согласие на создание буферной зоны в Донбассе

Советник Зеленского: Украина не соглашалась на создание буферной зоны в Донбассе
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина еще не соглашалась на создание буферной зоны на Донбассе. Об этом заявил советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua».

По его словам, распространенная французской газетой Le Monde информация является некорректной, так как советник главы офиса президента Михаил Подоляк говорил «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала».

Литвин подчеркнул, что такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или украинским народом, что вчера подтвердил президент Владимир Зеленский.

12 декабря Le Monde со ссылкой на Подоляка сообщила, что Киев согласен на создание буферной зоны на территории Донбасса.

В материале говорится, что демилитаризованная зона вынудит украинские и российские войска с обеих сторон нынешней линии фронта в Донбассе к выводу войск. Этот стратегически важный регион может оказаться под контролем международных сил, включая США.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США подпишут соглашение о восстановлении страны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами