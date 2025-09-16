На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп раскритиковал австралийского репортера

Трамп поругался с журналистом из Австралии и обещал пожаловаться на него
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал австралийского журналиста за вопрос о его бизнес-деятельности и заявил, что намерен пожаловаться на него премьер-министру Австралии. Инцидент транслировался в эфире Bloomberg TV.

Журналист спросил у главы Белого дома, должен ли действующий президент «так активно» заниматься бизнесом. На это Трамп ответил, что бизнесом занимаются его дети, а не он сам.

После этого президент спросил репортера, откуда он, и журналист сказал, что приехал из Австралии.

«На мой взгляд, вы сейчас очень сильно вредите Австралии. Они хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет ко мне. Я расскажу ему о вас. Вы задаете очень плохой тон», — сказал американский лидер.

В конце августа Трамп в своей соцсети призвал привлечь к уголовной ответственности венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына «за поддержку насильственных акций» в Соединенных Штатах. Президент подчеркнул, что «Сорос и его группа психопатов» являются причиной «огромного ущерба» Америке.

Ранее Трамп в присутствии Зеленского заявил о любви к россиянам.

