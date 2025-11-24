На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подверг критике два американских общенациональных телеканала

Трамп: ABC и NBC являются виртуальным оружием Демократической партии
Mike Segar/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, ABC и NBC являются катастрофой, виртуальным оружием Демократической партии США. Эти телеканалы следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку «радикально-левых».

Трамп также призвал сократить количество фейковых новостей.

16 ноября Трамп призвал уволить телеведущего телеканала NBC Сета Майерса за критику его политики. По его словам, журналист страдает «неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа» и, кроме того, совершенно бездарен.

Майерс в эфире заявил, что Трамп самый непопулярный президент за всю историю США. Также журналист отметил, что американский лидер теряет поддержку даже среди самых ярых своих сторонников.

19 сентября бывший президент США Барак Обама выступил в защиту телеведущего Джимми Киммела, раскритикованного Трампом.

Ранее экс-гендиректор Би-би-си выступил против выплаты компенсации Трампу.

