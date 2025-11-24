Трамп подверг критике два американских общенациональных телеканала

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, ABC и NBC являются катастрофой, виртуальным оружием Демократической партии США. Эти телеканалы следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку «радикально-левых».

Трамп также призвал сократить количество фейковых новостей.

16 ноября Трамп призвал уволить телеведущего телеканала NBC Сета Майерса за критику его политики. По его словам, журналист страдает «неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа» и, кроме того, совершенно бездарен.

Майерс в эфире заявил, что Трамп самый непопулярный президент за всю историю США. Также журналист отметил, что американский лидер теряет поддержку даже среди самых ярых своих сторонников.

19 сентября бывший президент США Барак Обама выступил в защиту телеведущего Джимми Киммела, раскритикованного Трампом.

Ранее экс-гендиректор Би-би-си выступил против выплаты компенсации Трампу.