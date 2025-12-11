На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что ни один из мирных планов не соответствует интересам России

Депутат Колесник: ни один из предложенных вариантов мирного плана не подходит РФ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

На данный момент нет ни одного мирного плана по Украине, который полностью бы соответствовал интересам России, особенно если речь идет о заморозке конфликта по линии соприкосновения. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я пока не увидел ни одного лично плана, который, скажем так, соответствовал бы нашим интересам. Особенно вот этот план, [где есть] заморозка конфликта по линии соприкосновения», — сказал Колесник.

По словам парламентария, «окончание переговоров» состоится только тогда, когда это будет выгодно России. В то же время он заметил, что Москве придется пойти на уступки, однако «они не должны повлиять на общую цель, которую ставила перед собой Россия».

По обновленному мирному плану президента США Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Согласно информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Ранее Лавров заявил о стремлении России к миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
