Трамп усилил давление на Зеленского по мирному плану

Bloomberg: Трамп усилил давление на Зеленского и требует принять мирный план
true
true
true
close
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп усилил давление на президента Украины Владимира Зеленского и требует от него принять мирный план, а также провести президентские выборы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Трамп усилил давление на украинского лидера, требуя от него принять мирный план, и вновь призвал Зеленского организовать президентские выборы», — отмечает Bloomberg.

Издание пишет, что лидеры 30 стран из так называемой «Коалиции доброй воли» обсуждают новый проект мирного плана Дональда Трампа. Сам Зеленский назвал проект из 20 пунктов «основополагающим документом» для прекращения конфликта. По его словам, Украина разработала два дополнительных соглашения к плану, которые касаются гарантий безопасности США и восстановления Украины.

Выборы на Украине же станут возможны, когда США и Европа обеспечат безопасность Киеву, добавил Зеленский.

По информации СМИ, новый мирный план Дональда Трампа состоит из четырех документов: соглашения 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США не принимать Украину в НАТО и отдельного американо-российского соглашения.

В плане указано, что будет зафиксирован контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. ВСУ покинет контролируемую часть Донбасса, и на этой территории появится демилитаризованная буферная зона, в которой не будут находиться военные ни одной из сторон. В Запорожской и Херсонской областях границы закрепят по текущей линии соприкосновения. Также российские войска покинут занимаемые территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

При этом 10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану Трампа, которые касаются территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.

