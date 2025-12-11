Лавров: сейчас много вбросов по теме Украины, тормозящих мирный процесс

В настоящий момент стало немало вбросов и фальшивок по теме урегулирования украинского конфликта. Их основная цель — осложнить поиск путей устранения первопричин кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования вокруг Украины.

По его словам, все эти спекуляции призваны затянуть решение украинского конфликта, в том числе «играя против инициатив Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа». Лавров подчеркнул, что предложения американского лидера направлены на поиск решений, которые будут «способствовать устранению первопричин украинского кризиса».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по его словам, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

