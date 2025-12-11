Министр Бока: членство Украины в ЕС принесло бы войну в Европу

Вступление Киева в Европейский союз (ЕС) привело бы не к миру на Украине, а к войне в Европе. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Членство Украины в Евросоюзе принесло бы не мир на Украину, а войну в Евросоюз», — написал Бока.

Незадолго до этого министр сообщил, что Венгрия последовательно не поддерживает членство Украины в объединении и не способствует переводу своих денежных средств Киеву.

Также 11 декабря глава Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина «неизбежно» вступит в Евросоюз, несмотря на возражения Будапешта.

По ее словам, членство Украины в ЕС — это «политический якорь» будущих гарантий безопасности для Киева. Поэтому Марта Кос выразила уверенность в том, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС, хоть и выступает против такого шага во время боевых действий.

Ранее в Венгрии обвинили страны Европы в попытках помешать урегулированию на Украине.