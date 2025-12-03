В Венгрии обвинили страны Европы в попытках помешать урегулированию на Украине

Европейские государства мешают достижению соглашения об урегулировании конфликта на Украине и подрывают соответствующие усилия США, так как хотят войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

Дипломат прокомментировал ситуацию по окончании заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, которое состоялось в Брюсселе. Он рассказал, что Будапешт на 100% поддерживает миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа.

«Усилия <...> Трампа <...> могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв», — сказал Сийярто.

Министр назвал неприемлемыми действия европейских государств, «перерисовывающих «красные линии» для Киева и не позволяющих ему достичь мирного соглашения с Москвой. Как отметил дипломат, Венгрия не хочет, чтобы между Европой и Россией произошел вооруженный конфликт и чтобы будущее региона было связано с войной.

По словам Сийярто, страны — члены НАТО из числа европейских держав оказались ослеплены «военным фанатизмом». Из-за этого они утратили связь с реальностью и теперь неспособны принимать рациональные решения, подчеркнул министр.

Ранее Путин заявил, что страна не намерена воевать с Европой.