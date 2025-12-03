На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии обвинили страны Европы в попытках помешать урегулированию на Украине

Сийярто: Европа мешает урегулированию на Украине, поскольку хочет войны с РФ
true
true
true
close
Lev Radin/Global Look Press

Европейские государства мешают достижению соглашения об урегулировании конфликта на Украине и подрывают соответствующие усилия США, так как хотят войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

Дипломат прокомментировал ситуацию по окончании заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, которое состоялось в Брюсселе. Он рассказал, что Будапешт на 100% поддерживает миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа.

«Усилия <...> Трампа <...> могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв», — сказал Сийярто.

Министр назвал неприемлемыми действия европейских государств, «перерисовывающих «красные линии» для Киева и не позволяющих ему достичь мирного соглашения с Москвой. Как отметил дипломат, Венгрия не хочет, чтобы между Европой и Россией произошел вооруженный конфликт и чтобы будущее региона было связано с войной.

По словам Сийярто, страны — члены НАТО из числа европейских держав оказались ослеплены «военным фанатизмом». Из-за этого они утратили связь с реальностью и теперь неспособны принимать рациональные решения, подчеркнул министр.

Ранее Путин заявил, что страна не намерена воевать с Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами