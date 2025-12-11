Бока: Венгрия не будет участвовать в политическом шоу Совета ЕС по Украине

Венгрия последовательно не поддерживает членство Украины в Евросоюзе и не способствует переводу своих денежных средств Киеву. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что не будет присутствовать на неформальной встрече Совета ЕС на уровне министров по европейским делам во Львове. По его словам, это «политическое шоу, в котором венгерское правительство не хочет участвовать».

«Я не буду участвовать в этой встрече», — подчеркнул он.

Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам пройдет 11 декабря во Львове. На этой встрече будут обсуждаться перспективы запуска переговоров по приему Украины в ЕС, которые не могут начаться с 2024 года из-за вето Венгрии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной, поскольку не хочет быть связана с ней ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном через НАТО. При этом он отметил, что около 24 других стран — членов ЕС выражают желание принять Украину в региональное содружество.

Орбан выразил уверенность, что вступление Украины в ЕС ознаменует прямое участие Европы в вооруженном конфликте, а также отправку денег европейских налогоплательщиков Киеву. Премьер подчеркнул, что Венгрия выступает решительно против этого.

