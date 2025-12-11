Коломойский рассказал, где исполнитель покушения на Миндича получил оружие

Человек, совершивший покушение на соратника и так называемого «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича в Израиле, получил оружие в украинском посольстве. Об этом в ходе судебного заседания заявил бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), передает ТСН в Telegram-канале.

По его словам, в преступлении есть «украинский след».

«Человек получил оружие в украинском посольстве», — заявил Коломойский.

Бизнесмен добавил, что исполнителя завербовали после его обращения в диппредставительство по вопросам документов. Он рассказал, что преступнику якобы дали пистолет Макарова с глушителем.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что за покушением на бизнесмена Миндича стоит Зеленский. По его словам, украинский лидер решил устранить Миндича, поскольку бизнесмен является «самым главным свидетелем» коррупции в стране.

Накануне арестованный Коломойский заявил, что на обвиняемого в коррупции Миндича совершили покушение в Израиле. По его словам, преступники «перепутали дом» и были арестованы, но «тяжело ранили домработницу».

При этом в украинском посольстве в Израиле и в полиции еврейского государства подтвердить слова бизнесмена не смогли, а источник в окружении Миндича заявил, что его жизни ничто не угрожает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция Израиля прокомментировала информацию о покушении на Миндича.