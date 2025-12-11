Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в покушении на Миндича

За покушением на бизнесмена Тимура Миндича в Израиле стоит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на своем YouTube-канале.

«Я твердо уверен, что за покушением на Миндича стоит царь Мидас, то есть Владимир Зеленский — конечный бенефициар всей коррупционной схемы, которой рулил, собственно, Миндич», — сказал экс-парламентарий.

Мосийчук добавил, что Зеленский решил устранить Миндича, поскольку бизнесмен является «самым главным свидетелем» коррупции украинского лидера. По словам экс-депутата, именно у предпринимателя есть доказательства, что реализацией коррупционных схем управлял лично президент Украины, а не бывший глава его офиса Андрей Ермак.

Накануне арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на обвиняемого в коррупции Тимура Миндича совершили покушение в Израиле. По его словам, преступники «перепутали дом» и были арестованы, но «тяжело ранили домработницу». При этом в украинском посольстве в Израиле и в полиции еврейского государства подтвердить слова бизнесмена не смогли, а источник в окружении Миндича заявил, что его жизни ничто не угрожает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде анонсировали пополнение в списке фигурантов дела «кошелька Зеленского».