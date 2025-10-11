На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех отраслях России зарплаты впервые превысили 200 тысяч рублей

Финансисты, нефтяники и табачники стали лидерами по зарплатам в России
close
Depositphotos

Средняя зарплата в России впервые превысила 200 тыс. рублей сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за июль.

По информации ведомства, самые высокие доходы получают специалисты финансового и страхового сектора — их среднемесячная зарплата достигла 221,9 тыс. рублей. На втором месте — работники табачной промышленности с 206,3 тыс. рублей, а замыкают тройку лидеров нефтегазодобывающие компании, где среднемесячный доход составил 200,3 тыс. рублей.

Более 150 тыс. рублей в среднем зарабатывают также специалисты сфер информации и связи (176,2 тыс.), добычи металлических руд (164,4 тыс.), научных исследований (162,3 тысяч) и рыболовства (159,6 тыс. рублей).

Еще в 16 отраслях зарплаты превысили отметку в 100 тыс. рублей. Среди них — производство лекарств (133,8 тыс.), металлургия (122,7 тыс.), ремонт машин и оборудования (112,3 тыс.) и автопром (105,6 тыс. рублей).

В целом по экономике России средняя начисленная зарплата в июле достигла 99,3 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом, когда она составляла около 85 тыс. рублей. При этом год назад доходы выше 200 тыс. рублей не фиксировались ни в одной отрасли.

Росстат учитывал начисленные выплаты до вычета налогов, включая премии и сверхдоходы работников.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсию в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами