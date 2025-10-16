Назван размер пособия по беременности и родам в 2026 году при средней зарплате

Размер пособия по беременности и родам составит минимум 124,7 тыс. рублей в 2026 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, у россиянки со средней зарплатой эта сумма составит 457,5 тыс. рублей.

«Минимальный среднедневной заработок составит 890,73 рубля. Отсюда получаем, что минимальный размер пособия по беременности и родам составит 124 702,2 рубля при одноплодной беременности (140 дней), 138 963,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности (194 дня). Максимальная величина пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей (при одноплодной беременности), 1,065 млн рублей (при одноплодной беременности с осложнениями) и 1,325 млн рублей (при многоплодной беременности)», — отметил Балынин.

Он сослался на данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей. Экономист сказал, что 2025 год еще не завершен, и средняя зарплата будет 105–110 тыс. рублей. Соответственно, пособие по беременности и родам при одноплодной беременности будет 457 504,60 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями — 509 790,84 рубля и при многоплодной беременности — 633 970,66 рубля.

По словам Балынина, размер пособия по беременности и родам зависит от официального дохода женщины за два предшествующих года, с которого уплачивались страховые взносы. Для тех, кто будет получать пособие в 2026 году, расчет проведут исходя из заработка за 2024–2025 годы. Сначала суммируют доход за этот период, но не выше установленного лимита для страховых взносов за каждый год. Затем полученную сумму делят на 731 день — это общее количество календарных дней в 2024–2025 годах. Из расчета исключают периоды, когда женщина находилась на больничном, получала пособие по беременности и родам или по уходу за ребенком. Среднедневной заработок, полученный таким образом, не должен превышать максимальное значение, которое определяется делением предельной базы по взносам за два года на 730. После проверки расчетного значения с этим максимумом определяют итоговую сумму выплаты: среднедневной заработок умножают на количество дней отпуска по беременности и родам. Пособие покрывает 100% утраченного заработка, поэтому женщина получает полную сумму исходя из своего среднего дохода за расчетный период.

