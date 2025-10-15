Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат: самые высокие средние зарплаты оказались в Чукотском АО и Москве

Чукотский автономный округ и Москва лидируют по уровню средних зарплат в России, а самые низкие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Такие данные по итогам июля 2025 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат), сообщает ТАСС.

Среднемесячная номинальная заработная плата по полному кругу организаций в стране составила 99 305 руб. Максимальный размер оплаты труда зафиксирован в Чукотском АО — 211 тыс. руб. Второе место заняла Москва с показателем 178 тыс. руб., третье — Ямало-Ненецкий АО (173 тыс. руб.). Замыкает топ-4 регионов с самыми высокими зарплатами Магаданская область (172 тыс. руб.).

В Санкт-Петербурге средняя зарплата достигла 117 тыс. руб. Наименьшие значения показателя отмечены в Кабардино-Балкарии (50 тыс. руб.), Дагестане (47 тыс. руб.) и Чечне (43 тыс. руб.).

Статистическое исследование охватывает все субъекты Российской Федерации, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В октябре сообщалось, что средняя зарплата в России впервые превысила 200 тыс. руб. сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа.

