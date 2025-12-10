В Евросоюзе назвали условия для членства Украины в 2028 году

Европейский союз (ЕС) поддерживает вступление Украины в политическое объединение к 2028 году, однако для этого Киеву нужно ускорить необходимые реформы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в беседе с «РБК-Украина».

По его словам, несмотря на конфликт с Россией, Украина «остается решительно преданной своему пути по вступлению в ЕС, успешно завершив скрининг и продвинувшись в ключевых реформах».

»Украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности по фундаментальным вопросам, прежде всего верховенства права», — заявил Мерсье.

До этого The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников писал, что Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2027 году, согласно текущей версии мирного плана США. Издание пишет, что столь быстрое вступление Украины в ЕС беспокоит некоторые страны Евросоюза – например, Венгрию. Однако администрация президента США Дональда Трампа считает, что способна преодолеть противодействие Венгрии.

