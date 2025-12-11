На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о планах Трампа создать альтернативу G7

Defense One: США хотят отделить четыре страны от ЕС и создать альтернативу G7
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

США планируют отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу, а также создать «альтернативу» G7 — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония. Эти пункты якобы содержатся в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США, сообщает портал Defense One.

По информации издания, расширенная версия стратегии появилась у журналистов еще до того, как Белый дом опубликовал официальный документ.

В «секретном» плане речь идет о том, чтобы «сделать Европу снова великой». А именно США должны сосредоточить свое внимание на отношениях со странами-единомышленниками, пишет Defense One. Австрия, Венгрия, Италия и Польша перечислены в документе в числе государств, с которыми США «следует больше сотрудничать с целью их отделение от ЕС», сказано в публикации.

«Мы должны поддерживать партии, движения, а также интеллектуалов, которые стремятся к суверенитету и сохранению или восстановлению традиционного европейского образа жизни, оставаясь при этом проамериканскими», — цитирует портал документ.

Другой шаг – создание объединения C5, в которую должны войти несколько стран с населением более 100 миллионов человек, а именно Россия, Китай, США, Индия и Япония. Они должны будут периодически собираться на саммиты и обсуждать важнейшие мировые проблемы. По информации Defense One, первая тема для обсуждения — безопасность на Ближнем Востоке и нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Официально Белый дом существование «альтернативной версии» стратегии нацбезопасности отвергает, пишет портал со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

США опубликовали новую стратегию национальной безопасности 5 декабря 2025 года. В документе приоритетными интересами Вашингтона были указаны урегулирование украинского кризиса и восстановление стабильности в отношениях с Россией. При этом Евросоюз в стратегии раскритиковали, что возмутило европейских политиков.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.

