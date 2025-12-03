Эрдоган рассказал о значении переговоров России и Украины в Стамбуле

Эрдоган: переговоры в Стамбуле создали основу для решения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с главой Финляндии Александром Стуббом, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле создали дипломатическую основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для успешного завершения мирного процесса между Украиной и Россией, и переговоры в Стамбуле являются проверенной дипломатической площадкой для его урегулирования», — сказано в сообщении департамента коммуникаций турецкого лидера по итогам телефонного разговора.

19 ноября Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава Турции напомнил, что республика приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

3 декабря Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил главе Франции Эммануэлю Макрону, что ведет контакты с представителями России и Украины для возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Турции допустили четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины в ближайшее время.