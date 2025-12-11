На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургская полиция поймала мигранта, который снимал детское порно в Прибалтике

В Петербурге поймали мигранта, который снимал детское порно в Прибалтике
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Петербурге полицейские поймали иностранца, который был в международном розыске за съемку детского порно в Прибалтике. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В результате совместной работы уголовного розыска и Интерпола у дома №23 по улице Лени Голикова был задержан мигрант, который находился в розыске. В период с июля по август 2022 года мужчина на территории одного из прибалтийских государств неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, снимая это на видео с целью создания детского порно.

Иностранца доставили в отдел полиции, чтобы позже передать его инициатору международного розыска. Ранее ему уже избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке.

