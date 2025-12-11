Путин обратил внимание на политизацию европейского правосудия

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным обратил внимание на политизацию европейского правосудия и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Расшифровка их беседы представлена на сайте Кремля.

«Российская Федерация вышла из европейской организации правосудия, в том числе из Европейского суда по правам человека. Кстати, там, на мой взгляд, перевирают это, – потому что Российскую Федерацию не исключили, – и они продолжают это говорить», — заявил Зорькин.

Он добавил, что российская сторона самостоятельно поняла, что происходит на самом деле, и отреклась от этих принципов на официальном уровне.

В ответ на это российский лидер подтвердил, что в Европе происходит «полная политизация».

Председатель Конституционного суда добавил, что был поражен тем, насколько политизировался Европейский суд в последние годы.

9 декабря пленум Верховного суда (ВС) России признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Заседание проходило под председательством главы высшей судебной инстанции РФ Игоря Краснова.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ о выплате компенсаций Грузии.