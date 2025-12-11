На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин обратил внимание на политизацию европейского правосудия

Путин указал на политизацию европейского правосудия и ЕСПЧ
true
true
true
close
Christian Lutz/AP

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным обратил внимание на политизацию европейского правосудия и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Расшифровка их беседы представлена на сайте Кремля.

«Российская Федерация вышла из европейской организации правосудия, в том числе из Европейского суда по правам человека. Кстати, там, на мой взгляд, перевирают это, – потому что Российскую Федерацию не исключили, – и они продолжают это говорить», — заявил Зорькин.

Он добавил, что российская сторона самостоятельно поняла, что происходит на самом деле, и отреклась от этих принципов на официальном уровне.

В ответ на это российский лидер подтвердил, что в Европе происходит «полная политизация».

Председатель Конституционного суда добавил, что был поражен тем, насколько политизировался Европейский суд в последние годы.

9 декабря пленум Верховного суда (ВС) России признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Заседание проходило под председательством главы высшей судебной инстанции РФ Игоря Краснова.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ о выплате компенсаций Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами