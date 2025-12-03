На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция хочет выступить организатором мирных переговоров по Украине

Фидан: Турция готова возложить на себя организацию мирных переговоров по Украине
true
true
true
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и европейскими лидерами, Анкара готова взять на себя роль организатора мирных переговоров по Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает ТАСС.

По его словам, позицию руководства Турции он передал коллегам в ходе министерской встрече НАТО в Брюсселе.

«Президент нашей страны [Тайип Эрдоган] продолжает контакты с европейскими лидерами и [главой РФ Владимиром] Путиным. Мы, как Турция, вновь напомнили о том, что хотим выступить в качестве непосредственного организатора встреч по мирному урегулированию», — сказал министр в ходе брифинга.

Фидан отметил, что Россия положительно относится к такой инициативе. Глава турецкого МИД также выразил уверенность в том, что в скором времени и Украина поддержит идею посредничества Турции в переговорах.

19 ноября Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Турецкий лидер напомнил, что республика приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов.

3 декабря президент Турции в ходе телефонного разговора заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что ведет контакты с представителями России и Украины для возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Эрдоган рассказал о значении переговоров России и Украины в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами