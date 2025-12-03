Турция хочет выступить организатором мирных переговоров по Украине

Фидан: Турция готова возложить на себя организацию мирных переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и европейскими лидерами, Анкара готова взять на себя роль организатора мирных переговоров по Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает ТАСС.

По его словам, позицию руководства Турции он передал коллегам в ходе министерской встрече НАТО в Брюсселе.

«Президент нашей страны [Тайип Эрдоган] продолжает контакты с европейскими лидерами и [главой РФ Владимиром] Путиным. Мы, как Турция, вновь напомнили о том, что хотим выступить в качестве непосредственного организатора встреч по мирному урегулированию», — сказал министр в ходе брифинга.

Фидан отметил, что Россия положительно относится к такой инициативе. Глава турецкого МИД также выразил уверенность в том, что в скором времени и Украина поддержит идею посредничества Турции в переговорах.

19 ноября Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Турецкий лидер напомнил, что республика приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов.

3 декабря президент Турции в ходе телефонного разговора заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что ведет контакты с представителями России и Украины для возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Эрдоган рассказал о значении переговоров России и Украины в Стамбуле.