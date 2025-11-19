Эрдоган высказался о возобновлении переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом турецкий лидер заявил по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Глава республики отметил, что власти Турции приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

«Мы считаем все это ценными шагами. Сегодня мы также подчеркнули необходимость продолжения cтамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом», — сказал Эрдоган.

Утром 19 ноября турецкий дипломатический источник сообщил, что Турция рассчитывает на продолжение контактов с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Эрдоган традиционно продолжает свою телефонную дипломатию по решению ситуации.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.