На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган высказался о возобновлении переговоров России и Украины в Стамбуле

Эрдоган назвал важным возобновление переговорного процесса РФ и Украины в Турции
true
true
true
close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом турецкий лидер заявил по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Глава республики отметил, что власти Турции приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

«Мы считаем все это ценными шагами. Сегодня мы также подчеркнули необходимость продолжения cтамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом», — сказал Эрдоган.

Утром 19 ноября турецкий дипломатический источник сообщил, что Турция рассчитывает на продолжение контактов с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Эрдоган традиционно продолжает свою телефонную дипломатию по решению ситуации.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами