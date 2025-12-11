Путин назвал главный приоритет во внутренней и внешней политике РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что российские власти будут исходить из безусловного приоритета конституции РФ во внутренней и внешней политике. Об этом сообщает ТАСС.

«Приоритет Конституции Российской Федерации, <...>, является безусловным. Мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре», — отметил российский президент.

8 декабря Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поставил правительству шесть системных задач в реализации нацпроектов и государственной политики в 2026 году.

Путин также поручил правительству немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Третьей задачей для кабмина президент назвал изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной.

Помимо этого, президент России поручил «обелить» национальную экономику, в рамках которой кабмин и регионы должны заняться развитием прозрачной конкурентной деловой среды. Пятая системная задача — активное вовлечение в проекты повышения производительности труда компаний из отраслей с высокой занятостью и большими резервами для роста производительности труда.

Ранее Путин призвал правительство России не «тюкать» отстающие регионы.