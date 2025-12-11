На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский археолог, задержанный в Польше, был объявлен в розыск Украиной в 2024 году

РИА: задержанный в Польше Бутягин был объявлен в розыск Украиной в 2024 году
Сергей Фадеичев/ТАСС

Российский археолог и сотрудник музея Эрмитаж Александр Бутягин, задержанный в Польше, был объявлен в розыск Украиной в 2024 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу розыска украинской национальной полиции.

О задержании Бутягина стало известно в четверг, 11 декабря. По данным RMF FM, ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре. Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней.

Предварительно, его арест связан с раскопками в Крыму.

Комментируя случай с сотрудником Эрмитажа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов российского гражданина. Дипломаты будут над этим работать, подчеркнул он, назвав произволом его задержание.

Ранее на Украине объявили в розыск руководящего раскопками в Керчи археолога.

