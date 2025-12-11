На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, имеют ли россияне право отказаться от работы в праздники

Юрист Горбушина: для работы в праздники нужно письменное согласие сотрудника
При привлечении к работе в праздничные дни работодатель должен обеспечить сотруднику безопасные условия труда. Это включает в себя соблюдение норм охраны труда, предоставление необходимых средств индивидуальной защиты, а также организацию перерывов для отдыха и питания. Важно, чтобы работа в праздничный день не привела к переутомлению или ухудшению здоровья сотрудника, рассказала «Газете.Ru» Зара Горбушина, практикующий юрист.

«Особое внимание следует уделить оформлению документов при работе в праздничные дни. Работодатель должен не только получить письменное согласие сотрудника, но и составить приказ о привлечении к работе в праздник, в котором указываются причины привлечения, время работы, размер оплаты или порядок предоставления отгула. Также необходимо вести точный учет отработанного времени в табеле учета рабочего времени», — объяснила она.

Если сотрудник считает, что его права нарушены при привлечении к работе в праздничный день, он имеет право обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд. Трудовая инспекция проведет проверку соблюдения трудового законодательства работодателем и в случае выявления нарушений примет меры по их устранению, включая привлечение работодателя к административной ответственности.

«В случае, когда работник согласен на работу в праздничный день, но стороны не могут договориться об оплате или предоставлении отгула, рекомендуется обратиться к трудовому юристу. Квалифицированный специалист поможет оценить ситуацию, определить возможные варианты решения проблемы и защитить права работника», — подчеркнула юрист.

Таким образом, работа в новогодние праздники, как и в любые другие выходные и нерабочие праздничные дни, требует строгого соблюдения трудового законодательства как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Знание своих прав и обязанностей поможет избежать конфликтных ситуаций и защитить свои интересы.

Ранее в России появился тренд на «микропенсии» среди молодежи.

