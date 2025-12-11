На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД отреагировали на задержание археолога из Эрмитажа в Польше

Захарова: работники посольства посетили задержанного в Польше археолога Бутягина
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Представители посольства России посетили задержанного ранее в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, говорится в комментарии на сайте МИД России.

«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий. Она добавила, что представители Посольства РФ в Варшаве посетили Бутягина и ведут переговоры с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.

До этого радиостанция RMF FM сообщала, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму. В публикации говорится, что ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре.

Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней. На данный момент ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

Ранее в Индии арестовали мужчину с серебристыми гиббонами в багаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами