В МИД отреагировали на задержание археолога из Эрмитажа в Польше

Представители посольства России посетили задержанного ранее в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, говорится в комментарии на сайте МИД России.

«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий. Она добавила, что представители Посольства РФ в Варшаве посетили Бутягина и ведут переговоры с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.

До этого радиостанция RMF FM сообщала, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму. В публикации говорится, что ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре.

Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней. На данный момент ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

Ранее в Индии арестовали мужчину с серебристыми гиббонами в багаже.