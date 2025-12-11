Лавров: на Западе истощаются ресурсы для ведения прокси-войны против России

На Западе истощаются ресурсы для ведения проси-войны против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, чьи слова приводит РИА Новости.

«На Западе ресурсы на ведение прокси-войны [против России] финансовые, материально-технические и военные истощаются», — констатировал Лавров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по его словам, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

Глава государства также выражал надежду, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее Лавров предупредил об ответе на изъятие российских активов в Европе.