На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о готовности России ответить Европе на военные действия

Лавров: если Европа решит воевать, то Россия уже готова
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Если Европа решит воевать, то Россия к этому уже готова. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, пишет РИА Новости.

«Как сказал наш президент [России Владимир Путин], если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», — заявил он.

8 декабря член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году, что Германия и Франция станут локомотивами Европы в случае войны с Россией. Не отстанет в этом вопросе и Великобритания.

Он напомнил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер «объединяли усилия» перед нападением на Россию, однако сейчас это уже сделано. Кроме того, депутат заметил, что речь идет о «борьбе за российские ресурсы», поэтому рассчитывать на то, что США будут на стороне России, не стоит.

Ранее Лавров заявил, что США и Россия договорились о статусе Украины после конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами