Лавров заявил о готовности России ответить Европе на военные действия

Если Европа решит воевать, то Россия к этому уже готова. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, пишет РИА Новости.

«Как сказал наш президент [России Владимир Путин], если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», — заявил он.

8 декабря член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году, что Германия и Франция станут локомотивами Европы в случае войны с Россией. Не отстанет в этом вопросе и Великобритания.

Он напомнил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер «объединяли усилия» перед нападением на Россию, однако сейчас это уже сделано. Кроме того, депутат заметил, что речь идет о «борьбе за российские ресурсы», поэтому рассчитывать на то, что США будут на стороне России, не стоит.

Ранее Лавров заявил, что США и Россия договорились о статусе Украины после конфликта.