Около трети всех автосервисов в России столкнулись с поддельными автозапчастями

В России каждый третий автосервис в 2025 году столкнулся с поддельными запчастями
Кирилл Брага/РИА Новости

Около трети автосервисов России в 2025 году столкнулись с поддельными автозапчастями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование агентства Gruzdev Analyze и международной сети автосервисов Fit Service.

В исследовании говорится, что доля сервисов для ремонта авто, столкнувшихся с подделками, выросла до максимальных 37% в 2024 году, при этом в текущем году показатель опустился до 32%.

Чаще всего поддельными оказываются моторные масла и горюче-смазочные материалы. На это указали 48% специалистов. На втором месте фильтры (32%). Доля поддельных деталей подвески и рулевого управления составила 17%.

Эксперты считают, что проблема большого количества подделок на российском рынке сохраняется из-за их высокой технологической доступности и устойчивого спроса со стороны большого парка автомобилей.

В ноябре «Автостат» сообщил, что контрафактные запчасти чаще всего встречаются в интернет-магазинах (60%).

Ранее китайцы наладили поставки в Россию клонов известных брендов автозапчастей.

