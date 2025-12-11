На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе узнали, что из мирного плана по Украине исчез один пункт

FT: из мирного плана США убрали требование о выводе российских войск
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Из мирного плана США исчезло требование о выводе российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным журналистов, в последней версии американского мирного плана нет пункта о выводе российских войск. Изначально мирный план из 28 пунктов предполагал создание «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» после вывода украинских войск из Донбасса.

Министр армии США Дэн Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре обещал украинской стороне, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону», если украинские войска будут выведены из Донбасса.

По данным FT, американская сторона в ходе переговоров настаивала на создании демилитаризованной зоны, как между Северной и Южной Кореями (буферная полоса длиной 241 км и шириной около 4 км, созданная после Корейской войны).

10 декабря британская газета The Telegraph писала, что Украина может пойти на территориальные уступки России на Донбассе, если Москва согласится на «взаимный» шаг.

Ранее Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.

