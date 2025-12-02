«Это не война»: Путин прокомментировал действия России на Украине

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», отметил, что Россия действует хирургически на Украине, это «не война», а в случае нападения Европы будет иначе.

«Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это (будет - прим.ред.) очень быстро. Это же не Украина. С Украиной - мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова» — подчеркнул российский лидер.

Также Путин отметил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по словам главы Кремля, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении Российской Федерации стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — добавил Путин.

До этого на инвестиционном форуме российский президент назвал сумму прибыли российского банковского сектора за 2025 год. По его информации, по итогам года финансовые институты в РФ получат 3,2–3,5 трлн рублей. Он также отметил необходимость увеличения вклада банковского сектора в развитие отечественной экономики.

Ранее Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам посетить Красноармейск.