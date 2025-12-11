Porsche планирует уволить 25% сотрудников

Компания Porsche планирует уволиь 25% сотрудников из-за планов компании перенести разработку и производство в другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя производственного совета Porsche Ибрагима Аслана.

«Правление до сих пор не представило видение будущего наших немецких предприятий Porsche, а вместо этого угрожает перенести разработку и производство в страны со значительно более низким уровнем заработной платы», - отметил Аслан, имея в виду продолжающиеся переговоры о дальнейших мерах по сокращению расходов. «Это ставит под угрозу каждую четвертую должность в Porsche AG», - констатировал Аслан.

До этого стало известно, что финскому заводу Valmet Automotive грозят массовые сокращения из-за завершения производства на его мощностях автомобилей Mercedes-Benz.

Тяжелую ситуацию на предприятии обсуждали накануне министр труда Финляндии Матиас Марттинен и власти города Уусикаупунки, где расположено производство.

Из-за прекращения выпуска Mercedes-Benz завод Valmet Automotive планирует сократить 1 тыс. сотрудников из 1,3 тыс. человек, работающих на предприятии. На заводе в Финляндии собирают, в частности, автомобили Mercedes-Benz A-Class. Официально компания не подтвердила информацию о предстоящих массовых увольнениях.

Ранее стало известно, как снизились зарплаты на ГАЗе при переходе на четырехдневный режим работы.