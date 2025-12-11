На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский «Шахтер» официально сменил прописку на киевскую

Zuza Twardosz/Global Look Press

Донецкий «Шахтер» изменили адрес своей регистрации в системе Международной федерации футбола (ФИФА), указав в качестве юридического адреса киевский отель, который находится на улице Богдана Хмельницкого, передает Sport Baza.

Также украинские СМИ сообщали, что «Шахтер» планирует построить стадион в Киеве, а представители клуба собираются провести социологическое исследование, чтобы понять, есть ли интерес к клубу в столице Украины.

15 октября сообщалось, что футбольный клуб «Шахтер» из Донецкой народной республики получил право выступать во Второй лиге России начиная с сезона 2026/2027 годов.

Команда будет распределена в группу Leon Второй лиги дивизиона Б. Бюджет донецкого клуба на первый сезон составит примерно 60 миллионов рублей. «Шахтер» не примет участие в Кубке России из-за возможных санкционных рисков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении Российского футбольного союза (РФС).

Ранее украинского футболиста подвергли травле на родине за лайк к цитатам Владимира Жириновского.

